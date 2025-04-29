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14:09, 29 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Военный эксперт назвал задачу ВС России в Сумской области

Военный эксперт Матвийчук: Под Сумами создадут буферную зону на 100 километров
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для безопасности россиян в Сумской области будет создана буферная зона, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Там должна быть создана буферная зона, я полагаю, по глубине не менее 100 километров. То есть мы будем создавать зону безопасности для жителей Курской области», — сообщил военный эксперт.

Матвийчук добавил, что в регионе пограничная охрана будет усилена за счет подразделения территориальной обороны. Кроме того, в Курской области создадут отряды вооруженных волонтеров, которые также будут обеспечивать безопасность, указал военный эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что остановка военной американской помощи будет критичной для Киева. Это связано с тем, что абсолютное большинство тяжелых систем вооружения, артиллерии, бронированных машин произведено в США.

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