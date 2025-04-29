Военный эксперт высказался о будущем северокорейского спецназа в России

Военный эксперт Глазунов: Cпецназ КНДР продолжит получать в России боевой опыт

Спецназ Северной Кореи (КНДР) может продолжать проходить боевую подготовку в российских операциях в режиме постоянной ротации для получения уникального боевого опыта, считает военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас есть договор с Северной Кореей о взаимопомощи, и поэтому северокорейский спецназ, не регулярная армия, будет проходить у нас боевую подготовку и будет участвовать в наших операциях. Не исключаю, что так и дальше будет. Потому что тот опыт, который они у нас получат, он бесценен», — сказал Глазунов.

Он пояснил, что спецназ, которые не имеет боевого опыта, не нужен. Глазунов предположил, что будет происходить ротация спецназа КНДР в России.

«Одна группа получит опыт, уедет. Вторая группа будет получать. Корейский спецназ и так считается одним из лучших в мире, но у них не было опыта ведения вот таких боевых действий со времен корейской войны, а теперь посмотрели, что такое новая война, узнали, что такое война XXI века с беспилотниками», — уточнил специалист.

По словам эксперта, ни у кого нет такого боевого опыта, как у Украины и России.

«Естественно северокорейский спецназ будет принимать участие в наших операциях, чтобы иметь боевой опыт», — резюмировал Глазунов.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключил, что военнослужащих КНДР после освобождения Курской области могут задействовать в боях в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, соответствующее решение примет президент России Владимир Путин.