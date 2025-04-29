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16:19, 29 апреля 2025Культура

Волочкова поблагодарила бывшего мужа и назвала его лучшим папой

Балерина Волочкова поблагодарила бывшего мужа Вдовина после свадьбы дочери
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова неожиданно обратилась к бывшему мужу бизнесмену Игорю Вдовину. Об этом пишет сайт «Страсти».

Артистка назвала предпринимателя лучшим папой для всех его детей. «Благодаря тебе появилась на свет Ариадна! Спасибо, что был рядом в момент ее рождения. Почти 20 лет прошло с того момента», — написала она, добавив, что «помнит добро и все самое хорошее», что их объединяло.

Волочкова также отметила, что в лице дочери Вдовин «подарил ей больше, чем забрал». «Благодарю Бога за встречу с тобой в Сочи. Когда ты помог мне донести до самолета мои балетные костюмы. А еще… Ты умел здорово танцевать», — вспомнила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о желании выйти замуж вслед за 19-летней дочерью Ариадной.

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