Волочкова захотела выйти замуж вслед за дочерью

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что хочет выйти замуж

Российская артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова рассказала о желании выйти замуж вслед за 19-летней дочерью Ариадной. Ее цитирует Пятый канал.

«У меня есть желание. Потому что, конечно, я хочу создать свою семью. Я хочу создать тот союз, о котором я мечтаю. Сейчас у меня просто очень счастливое состояние души, потому что я занимаюсь своим любимым делом. Я занимаюсь творчеством», — сказала артистка, добавив, что находится «в любви».

Ранее в сети показали декор со свадьбы дочери Анастасии Волочковой Ариадны и ее избранника Никиты Григоряна на сотни тысяч рублей.