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14:54, 28 апреля 2025Ценности

В сети показали декор со свадьбы дочери Волочковой на сотни тысяч рублей

Декоратор Миланская: Цена декора на свадьбе дочери Волочковой — миллион рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

В сети показали декор со свадьбы дочери российской балерины Анастасии Волочковой Ариадны и ее избранника Никиты Григоряна на сотни тысяч рублей. Соответствующие кадры публикует Telegram-каналу «Звездач».

Декоратор Марина Миланская рассказала, что цена на декорирование зала на празднике белыми цветами и ветками составила от миллиона рублей. «Было заявлено, что бюджет мероприятия 10 миллионов рублей, но, честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. Декор самый бюджетный. Судя по входной группе, не больше 1,5-2 миллиона рублей, даже думаю что в 1 миллион уложились», — высказалась она.

Ранее в апреле сообщалось, что Волочкова исполнит песню Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мной» на свадьбе дочери. Балерина призналась, что продолжает общаться с примадонной и поддерживать с ней теплые отношения.

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