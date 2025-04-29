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10:25, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Живущая в Испании Лазарева назвала кошмаром масштабный блэкаут

Живущая в Испании Татьяна Лазарева назвала микроапокалипсисом блэкаут в стране
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Susana Vera / Reuters

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, рассказала о масштабном блэкауте в стране. Эмоциями она поделилась в своем Telegram-канале.

«Электричества нет, Wi-Fi нет, телефонной связи нет, позвонить никому невозможно ни так, ни сяк, ни через что, связи никакой нет. И это было прям интересно», — заявила Лазарева. Ведущая уточнила, что в момент внезапного отключения электричества она общалась по видеосвязи.

Кроме того, она назвала произошедшее кошмаром и сравнила внезапное отключение электричества с микроапокалипсисом.

Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества 28 апреля. Блэкаут вызвал сбои в работе поездов и аэропортов. МВД Испании объявляло чрезвычайное положение в стране. При этом версия о том, что отключения были вызваны кибератакой, не подтвердилась.

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