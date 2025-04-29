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01:24, 29 апреля 2025Мир

В нескольких странах Европы произошел масштабный блэкаут. Людей эвакуируют из застрявших на путях поездов, не работают аэропорты

Reuters: МВД Испании объявило чрезвычайное положение на фоне массового блэкаута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового блэкаута. Об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране

Reuters

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд. Он подчеркнул, что прежде такого никогда не случалось.

Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества 28 апреля.

Блэкаут вызвал сбой в работе поездов и аэропортов

Испанская авиакомпания Iberia заявила об отмене 23 рейсов из 247 в понедельник на фоне массового отключения электричества, пишет Reuters. Как отмечает газета El Pais, из-за блэкаута более 30 тысяч пассажиров остались в поездах, застрявших на путях, их планировалось эвакуировать.

Газета El Mundo сообщает, что в Мадриде не работает аэропорт Барахас. Помимо этого, в столице Испании свет пропал и на теннисном турнире серии ATP Masters 1000, из-за чего матч между Григором Димитровым и Джейкобом Фернли пришлось остановить.

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Перебои с электричеством в Португалии были вызваны аварией

Перебои с электричеством в Португалии были вызваны аварией в системе электроснабжения Испании. Об этом заявили представители оператора электросетей REN, передает Reuters.

Португальский оператор электросетей REN заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову

Reuters

Испанский оператор электросетей Red Eléctrica отмечал, что масштабный сбой был вызван перепадом потока энергии. Там отметили, что причина перепада остается неизвестной.

Слухи о кибератаке на электросистему не подтвердились

Национальный криптологический центр (CCN) Испании заявил, что выясняет, не является ли произошедший в стране блэкаут результатом кибератаки. Об этом пишет El Pais.

В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что не располагает данными о возможной кибератаке.

Операторы электросетей обеих стран работают над выяснением причины и восстановлением подачи энергии. На данный момент никаких признаков кибератаки не обнаружено

Антониу Коштаглава Евросовета

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что проблемы со светом могли начаться после аварийного отключения.

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Ущерб для Испании и Франции от блэкаута составил 100-200 миллионов евро в сутки

Как сообщает РИА Новости, в ночь на 29 апреля электроснабжение восстанавливают в Мадриде, свет дали в нескольких районах. Также частично возобновляется подача энергии в Лиссабоне.

Европейские страны, которых коснулся блэкаут, могут потерять до миллиарда евро, если ситуация продлится неделю. Соответствующую оценку дал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По словам специалиста, прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции составляет примерно 100-200 миллионов евро в сутки. Он отметил, что при дальнейшем отсутствии электричества сумма «будет разрастаться словно снежный ком».

На Украине выразили готовность помочь Европе с работой энергетических сетей. Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко.

Российский политолог Сергей Марков спрогнозировал, что блэкаут вызовет обострение политической борьбы вокруг экологии и энергетики. Он отметил, что по версии властей и глобалистов, в ситуации виновато изменение климата, которое вызвало скачок температур и кризис электросистем.

По версии антиглобалистов, во всем виноваты радикальные экологи, которые добиваются перехода на возобновляемые источники энергии, добавил эксперт.

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