Жители ряда стран Европы остались без света

Publico: Жители Португалии, Испании, Франции и Бельгии остались без света

Жители ряда стран Европы остались без электричества. О масштабных отключениях сообщает Politico.

По информации источника, перебои со светом затронули Испанию, в частности, Мадрид и Барселону, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбру, французский регион Бургундию, Андорру, Нидерланды и Бельгию. Газета El Mundo передает, что в Мадриде не работает аэропорт Барахас. Помимо этого, в столице Испании свет пропал и на теннисном турнире серии ATP Masters 1000, из-за чего матч между Григором Димитровым и Джейкобом Фернли пришлось остановить.

Причина ЧП на данный момент остается неизвестной.