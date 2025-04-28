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14:56, 28 апреля 2025Экономика

Жители ряда стран Европы остались без света

Publico: Жители Португалии, Испании, Франции и Бельгии остались без света
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жители ряда стран Европы остались без электричества. О масштабных отключениях сообщает Politico.

По информации источника, перебои со светом затронули Испанию, в частности, Мадрид и Барселону, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбру, французский регион Бургундию, Андорру, Нидерланды и Бельгию. Газета El Mundo передает, что в Мадриде не работает аэропорт Барахас. Помимо этого, в столице Испании свет пропал и на теннисном турнире серии ATP Masters 1000, из-за чего матч между Григором Димитровым и Джейкобом Фернли пришлось остановить.

Причина ЧП на данный момент остается неизвестной.

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