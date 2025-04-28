На теннисном турнире в Мадриде отключился свет

На турнире в Мадриде остановили матчи из-за отключения электричества в городе

На теннисном турнире в Мадриде отключился свет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Матч турнира серии ATP Masters 1000 между Григором Димитровым и Джейкобом Фернли был остановлен. Над кортом зависла камера. На турнире Женской теннисной ассоциации (WTA 1000) матчи также не проводятся. На данный момент остается неизвестным, когда игры смогут возобновиться.

Перед отключением электричества россиянка Мирра Андреева успела провести свой матч. В 1/8 финала она обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:1, 6:4.

По информации AS, проблемы с электроэнергией наблюдаются по всей Испании и в Португалии. Из-за начались перебои в работе всех видов транспорта, больниц, магазинов и интернета.