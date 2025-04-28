Масштабное отключение света в нескольких странах Европы объяснили

Аналитик Юшков объяснил проблемы со светом в Европе аварийным отключением

Проблемы с электричеством в Европе могли начаться после аварийного отключения, полагает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Массовое отключение света в нескольких странах он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что перебои со светом затронули Испанию, в частности Мадрид и Барселону, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбру, французский регион Бургундию, Андорру, Нидерланды и Бельгию.

Аналитик предположил, что после зимнего отопительного сезона часть энергоблоков в Европе, в частности во Франции, могла быть остановлена на профилактический ремонт. Затем, когда резервных мощностей и так мало, аварийно отключился какой-то большой объект, например тепловая электростанция или атомный энергоблок, допустил Юшков. За этим последовали веерные автоматические отключения, исключающие перегрузки, добавил он.

«Я думаю, проблема в том, что не было резервов, потому что уже какая-то была энергетика отключена на ремонт, и в итоге веером все отключилось. То, что автоматика сработала, — это точно, потому что там отключение на 10 гигаватт в итоге суммарно, то есть не могло все сломаться, просто отключения аварийные пошли уже потом», — добавил собеседник «Ленты.ру».

В середине апреля стало известно о масштабном блэкауте в Грузии и Абхазии, произошедшем из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони».

