Власти Испании отреагировали на блэкаут в стране

Премьер Испании Санчес: За 5 секунд страна внезапно потеряла 15 гигаватт энергии

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что 15 гигаватт энергии были внезапно потеряны в системе всего за пять секунд. Его слова приводит ТАСС.

«В 12:33 по местному времени (13:33 мск, — прим. "Ленты.ру") этим утром 15 гигаватт производства [энергии] внезапно было потеряно из системы всего за 5 секунд», — заявил политик, добавив, что прежде такого никогда не случалось.

Ранее министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового блэкаута.

Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества.