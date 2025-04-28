Reuters: В Испании объявили чрезвычайное положение на фоне блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне массового блэкаута. Об этом сообщает Reuters.

«Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране после отключения электричества по всей стране», — отмечает агентство.

Ранее в этот же день стало известно, что Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества. Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что проблемы со светом могли начаться после аварийного отключения.