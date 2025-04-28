Ущерб от масштабного блэкаута в Европе оценили

Эксперт Хазанов: Ущерб для Испании и Франции от блэкаута — 100-200 млн евро

Европейские страны, которых коснулся блэкаут, могут потерять до миллиарда евро, если ситуация продлится неделю. Соответствующую оценку дал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, прямой экономический ущерб для Испании, Португалии и Франции составляет примерно 100-200 миллионов евро в сутки. Он отметил, что при дальнейшем отсутствии электричества сумма «будет разрастаться словно снежный ком». «При продолжении блэкаута в течение недели убытки экономик трех государств могут достичь 0,8-1 миллиарда евро. Косвенные же потери могут быть в три-четыре раза больше», — заключил Хазанов.

Ранее в этот же день стало известно, что Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества. Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что проблемы со светом могли начаться после аварийного отключения.