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00:16, 29 апреля 2025Россия

В России спрогнозировали последствия блэкаута для Европы

Политолог Марков: Блэкаут в Европе обострит политическую борьбу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Европе после блэкаута обострится политическая борьба вокруг экологии и энергетики. Такой прогноз дал политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

Он пояснил, что сейчас глобалисты и антиглобалисты начнут обвинять друг в друга в произошедшем. «По версии властей, либералов и глобалистов, в блэкауте виновато изменение климата, которое привело к невиданным скачкам температуры, а это вызвало кризис электорсистем», — пишет политолог.

В то же время консервативные антиглобалисты убеждены, что виновниками блэкаута стали радикальные экологи, из-за которых, например, Испания полностью перевела энергетическую сферу на возобновляемые источники энергии. Марков напомнил, что блэкаут произошел через 12 дней после этого перехода.

Ранее стало известно, что Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества.

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