На Украине заявили о готовности помочь Европе

Министр энергетики Украины Галущенко: Киев готов помочь Европе с энергетикой

На Украине выразили готовность помочь Европе с работой энергетических сетей. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в X.

«Украина готова оказать содействие в восстановлении стабильной работы энергетических сетей наших партнеров и союзников в Европе», — написал чиновник. Он также выразил благодарность странам Европейского союза (ЕС) за поддержку Украины.

Ранее журнал Politico сообщил об отключении света в ряде европейских стран. Проблемы с электричеством наблюдались в Испании, Португалии, французском регионе Бургундия, Андорре, Нидерландах и Бельгии.