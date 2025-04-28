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17:43, 28 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о готовности помочь Европе

Министр энергетики Украины Галущенко: Киев готов помочь Европе с энергетикой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

На Украине выразили готовность помочь Европе с работой энергетических сетей. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в X.

«Украина готова оказать содействие в восстановлении стабильной работы энергетических сетей наших партнеров и союзников в Европе», — написал чиновник. Он также выразил благодарность странам Европейского союза (ЕС) за поддержку Украины.

Ранее журнал Politico сообщил об отключении света в ряде европейских стран. Проблемы с электричеством наблюдались в Испании, Португалии, французском регионе Бургундия, Андорре, Нидерландах и Бельгии.

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