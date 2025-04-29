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04:10, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу съела блюдо за два миллиона рублей на первом свидании

Американскую телезвезду Жизель Брайант удивили тако за 2 миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Американская телезвезда Жизель Брайант, известная по проекту «Настоящие домохозяйки Потомака», удивилась стоимости тако, которые попробовала на первом свидании в выпуске реалити-шоу «Отель любви». Об этом сообщает издание The People.

Во время первого свидания с участником шоу Джейсоном Брамблом Брайн подали роскошное угощение — тако, стоимость каждого из которых составила 25 тысяч долларов (примерно два миллиона рублей). По словам официанта, в состав эксклюзивного блюда вошли лобстер, мраморная говядина из Японии, а также черная икра и съедобное золотое покрытие.

«Я вижу икру! Боже мой, сегодня я точно влюблюсь», — воскликнула телезвезда, отметив, что икра — ее любимое лакомство. Ее спутник пошутил, что тако настолько красивое, что его даже жалко есть. После дегустации Брайант призналась, что почувствовала себя по-настоящему богатой.

Ранее звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бринн Уитфилд раскрыла приблизительную сумму трат на доставку еды в неделю. По словам Уитфилд, в неделю на доставку еды она тратит от двух до трех тысяч долларов.

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