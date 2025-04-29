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12:36, 29 апреля 2025Культура

Звезду «Серебряных коньков» обвинили в отказе от уплаты алиментов

Бывшая жена Федора Федотова обвинила актера в отказе от уплаты алиментов
Ольга Коровина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывшая жена звезды фильма «Серебряные коньки» Федора Федотова Анастасия Грибова рассказала, что актер отказывается платить алименты после развода. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Брак Грибовой и Федотова был расторгнут в январе 2025 года, однако суды продолжаются. По словам актрисы, бывший супруг отказывается финансово помогать их общей дочери, трехлетней Ульяне.

«Мне нужно совершить очень много действий, чтобы получить алименты на ребенка», — написала Грибова. Актриса добавила, что экс-супруг не комментирует ситуацию и продолжает активно сниматься в фильмах.

Ранее сообщалось, что актер Игорь Петренко, известный по ролям в «Тарасе Бульбе» и «Шерлоке Холмсе», выплатил пять миллионов рублей, которые задолжал по алиментам бывшей жене, актрисе Екатерине Климовой. Известно, что в феврале 2024 года артист должен был больше девяти миллионов.

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