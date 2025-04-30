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12:55, 30 апреля 2025Ценности

44-летняя Кристина Агилера надела трусы поверх колготок ради новой фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xtina

Американская певица Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии для журнала Carcy. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 44-летняя поп-исполнительница предстала на размещенном кадре в белой укороченной футболке и трусах с завязками, надетых поверх черных колготок. При этом она позировала перед камерой с ярким макияжем глаз и распущенными волосами.

Кроме того, знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлена в оголяющем плечи мини-платье, леопардовых лосинах и широким ремнем на талии. Также за время съемки она примерила прозрачное платье, оформленное в черный горох.

В декабре прошлого года Кристина Агилера обнажила грудь в честь своего дня рождения.

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