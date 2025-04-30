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10:50, 30 апреля 2025Ценности

46-летняя Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенных бикини

46-летняя телеведущая Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенных бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенных купальниках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном снимке 46-летняя знаменитость продемонстрировала стройное тело в ярко-розовом бикини, лямки которого оформлены золотистыми цепями. В то же время на другом фото Летучая предстала в голубом раздельном купальнике. Данное изделие оказалось дополнено декоративными кольцами.

Для третьего кадра телезвезда примерила черное бикини, состоящее из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок. При этом можно заметить, что верхняя и нижняя часть купальника соединены золотистой цепью.

В марте сообщалось, что Елена Летучая снялась обнаженной.

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