46-летняя Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенных бикини

46-летняя телеведущая Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенных бикини

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая похвасталась фигурой в откровенных купальниках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном снимке 46-летняя знаменитость продемонстрировала стройное тело в ярко-розовом бикини, лямки которого оформлены золотистыми цепями. В то же время на другом фото Летучая предстала в голубом раздельном купальнике. Данное изделие оказалось дополнено декоративными кольцами.

Для третьего кадра телезвезда примерила черное бикини, состоящее из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок. При этом можно заметить, что верхняя и нижняя часть купальника соединены золотистой цепью.

В марте сообщалось, что Елена Летучая снялась обнаженной.