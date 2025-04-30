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17:23, 30 апреля 2025Моя страна

85-летней россиянке с переломом шейки бедра провели успешную операцию

85-летней жительнице Шарьи с переломом шейки бедра провели успешную операцию
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Хирурги Шарьинской Центральной районной больницы успешно прооперировали 85-летнюю россиянку с переломом шейки бедра. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения «ВКонтакте».

Уточняется, что 26 апреля жительнице города Шарья в Костромской области провели тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Операция длилась два часа и была выполнена в рамках программы обязательного медицинского страхования.

В больнице добавили, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и передвигается с помощью ходунков.

Ранее сообщалось, что российские врачи 18 раз спасли жизнь 47-летнему пациенту. Мужчину привезли в центр высоких технологий Кабардино-Балкарской Республики в тяжелом состоянии.

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