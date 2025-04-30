Российские врачи 18 раз спасли жизнь 47-летнему пациенту

В Кабардино-Балкарии врачи 18 раз спасли жизнь 47-летнему пациенту

Российские врачи 18 раз спасли жизнь 47-летнему пациенту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчину привезли в центр высоких технологий Кабардино-Балкарской Республики в тяжелом состоянии. Во время обследования медики зафиксировали 18 эпизодов остановки сердца. Чтобы стабилизировать состояние пациента, специалисты подключили его к аппарату ИВЛ и поработали дефибриллятором.

Однако спустя два дня у мужчины случилась тромбоэмболия легочной артерии. Врачи приняли решение провести операцию, которая длилась 12 часов. В настоящий момент пациент восстанавливается после хирургического вмешательства.

Ранее сообщалось, что псковские врачи спасли жизнь беременной женщине со стопроцентным поражением легких и помогли появиться на свет ее ребенку.