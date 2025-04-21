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14:53, 21 апреля 2025Моя страна

Российские врачи спасли жизнь беременной женщине со стопроцентным поражением легких

Псковские врачи спасли жизнь беременной женщине с поражением легких
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российские врачи спасли жизнь беременной женщине со стопроцентным поражением легких и помогли появиться на свет ее ребенку. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

В ведомстве рассказали, что 10 марта в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу доставили 32-летнюю женщину на 37-й неделе беременности в состоянии средней тяжести. До обращения к врачу она лечилась самостоятельно в течение недели. У пациентки были температура выше 39 градусов, кашель и общая слабость.

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На приеме у акушера-гинеколога в больнице состояние женщины резко ухудшилось — у нее развилась дыхательная недостаточность. Поэтому врачи решили экстренно провести кесарево сечение, чтобы спасти жизни матери и ребенка.

После процедуры новорожденного оставили под присмотром специалистов перинатального центра, а мать в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию инфекционной больницы. Там с помощью метода ПЦР ей установили диагноз — грипп А+В. Компьютерная томография показала стопроцентное поражение легких. Женщину подключили к аппарату ИВЛ и наложили ей трахеостому.

За жизнь матери боролась большая бригада специалистов. Благодаря их усилиям состояние пациентки постепенно начало улучшаться. 11 апреля ее выписали из медицинского учреждения, и она смогла впервые увидеть дочь через месяц со дня ее рождения.

Ранее в другом российском городе, Челябинске, гинекологи спасли 56-летнюю пациентку с полутораметровой опухолью в брюшине. Прежде чем удалить гигантское образование, операционной бригаде пришлось откачать более 30 литров жидкости.

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