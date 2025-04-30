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10:15, 30 апреля 2025Ценности

Алеся Кафельникова снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Российская модель Алеся Кафельникова снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица поделилась серией снимков с новой съемки. Так, на одном черно-белом фото знаменитость запечатлена в шортах и без бюстгальтера.

В то же время на другом кадре Кафельникова предстала в облегающей белой футболке и ультракоротких шортах. Она позировала перед фотографом, повернувшись к нему спиной.

Ранее сообщалось, что экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фигуру в откровенном виде. Тогда манекенщица выложила снимок в облегающем платье с многочисленными вырезами.

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