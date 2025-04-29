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11:44, 29 апреля 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась в платье без нижнего белья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном виде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

На размещенном снимке 38-летняя манекенщица предстала в облегающем платье кофейного оттенка с многочисленными вырезами вдоль тела.

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При этом видно, что знаменитость отказалась от нижнего белья. В качестве обуви она выбрала сандалии с завязками вдоль щиколотки, дополнив образ маленькой черной сумкой.

Ранее в апреле Елена Перминова показала откровенные фото с новым избранником, манекенщиком Тарасом Романовым. Она позировала в крошечном бикини во дворе виллы на Мальдивах.

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