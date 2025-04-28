Экс-возлюбленная российского миллиардера показала откровенные фото с новым избранником

Экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенные фото с новым возлюбленным — манекенщиком Тарасом Романовым. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

На одном из кадров 38-летняя знаменитость позировала в крошечном бикини во дворе виллы на Мальдивах. При этом она целовалась с 29-летним Романовым, который положил руку ей на ягодицы.

Фото: @lenaperminova

Также модель продемонстрировала фото поцелуя в воде и разместила снимок из спортзала, где сидит на коленях у мужчины, обнимая его.

Ранее в апреле сообщалось, что Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш».