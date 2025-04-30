Раскрыто личное отношение Трампа к Путину

Американист Алхименков: Трамп уважает Путина как сильного лидера

Президент США Дональд Трамп уважает своего российского коллегу Владимира Путина как сильного лидера, что сказывается на урегулировании украинского конфликта. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» американист и ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков.

«Сам Трамп и многие христианские консерваторы в США уважают президента России как сильного лидера, защитника национальных интересов и традиционных ценностей. Это реальное явление среди части американских правых», — подчеркнул эксперт.

При этом, как отметил Алхименков, западные либеральные элиты, а также президент Украины Владимир Зеленский во многих отношениях представляются «идеологическими противниками для Трампа и его администрации».

Американист объяснил, что поддержание хороших личных контактов является для Трампа значимым при проведении переговоров, в том числе и в контексте украинского кризиса. По словам эксперта, глава Белого дома ценит их гораздо больше, чем «какие-либо бюрократические процедуры и институты».

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин уважает Трампа за то, что тот является сильным человеком и политиком, как и сам российский лидер. Он также указал на то, что глав государств объединяет понимание абсурдности отказа от диалога, а также готовность решать даже самые сложные вопросы путем обсуждения.