Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:31, 30 апреля 2025МирЭксклюзив

Раскрыто личное отношение Трампа к Путину

Американист Алхименков: Трамп уважает Путина как сильного лидера
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп уважает своего российского коллегу Владимира Путина как сильного лидера, что сказывается на урегулировании украинского конфликта. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» американист и ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Алхименков.

«Сам Трамп и многие христианские консерваторы в США уважают президента России как сильного лидера, защитника национальных интересов и традиционных ценностей. Это реальное явление среди части американских правых», — подчеркнул эксперт.

При этом, как отметил Алхименков, западные либеральные элиты, а также президент Украины Владимир Зеленский во многих отношениях представляются «идеологическими противниками для Трампа и его администрации».

Американист объяснил, что поддержание хороших личных контактов является для Трампа значимым при проведении переговоров, в том числе и в контексте украинского кризиса. По словам эксперта, глава Белого дома ценит их гораздо больше, чем «какие-либо бюрократические процедуры и институты».

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин уважает Трампа за то, что тот является сильным человеком и политиком, как и сам российский лидер. Он также указал на то, что глав государств объединяет понимание абсурдности отказа от диалога, а также готовность решать даже самые сложные вопросы путем обсуждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    В Норвегии обратились к верящим в победу Украины

    В России предрекли провокации во время перемирия в День Победы

    Раскрыто личное отношение Трампа к Путину

    Россиянка описала женщин в Европе словами «гордятся тем, за что у нас осуждают»

    Российский боец указал на изменение активности ВСУ

    В МИД России отреагировали на угрозу Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве

    Лавров впервые прибыл с визитом в одну страну

    «Русская община» поймала обманувшего бойцов СВО и родную мать афериста

    На президентских дебатах в Румынии произошла крайне неловкая ситуация

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости