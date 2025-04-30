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20:37, 30 апреля 2025Моя страна

В России обнаружили ойнохойю

В Ростовской области археологи нашли сосуд с тремя носиками в древнем некрополе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГАУК РО «Донское наследие»

На территории Ростовской области археологи обнаружили редкий экзотический артефакт — керамический сосуд, относящийся к I веку нашей эры. Об открытии сообщили в учреждении «Донское наследие», передает Donday.

Находку сделали в ходе археологических работ при прокладке водопровода из дельты Дона в сторону Донецкой Народной Республики. В районе древнего некрополя города Танаис специалисты обнаружили несколько погребальных комплексов, среди которых оказалась необычная посуда.

Особый интерес вызвал сосуд типа ойнохойя — кувшин, использовавшийся в античные времена для подачи вина. Найденный экземпляр выделяется нестандартной формой горлышка, которое разделено на три сливных носика. Такая конструкция позволяла наливать напиток сразу в несколько чаш при одном движении руки. По мнению экспертов, это один из редких примеров сдвоенной ритуальной утвари. Ранее аналогичные функции выполняли два отдельных сосуда, позже их стали создавать как единое целое.

Также археологи обратили внимание на особенности местного погребального обряда. Судя по обнаруженным остаткам, погребальные камеры изготавливались в виде деревянных конструкций, напоминавших лодки.

На данный момент исследование находок продолжается.

Ранее в Калмыкии научные сотрудники заповедника «Черные земли» случайно нашли останки древнего носорога.

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