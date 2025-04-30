Началось строительство автомоста между Россией и КНДР

Мишустин дал старт строительству автомоста между Россией и Северной Кореей

Стартовало строительство автомобильной дороги между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Начало работ по видеосвязи анонсировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

В церемонии с северокорейской стороны принимал участие председатель кабинета министров Пак Тхэ Сон. Мост пройдет через пограничную реку Туманную в Приморском крае. Его протяженность достигнет одного километра, а с подъездными дорогами — 4,7 километра. Магистраль будет двухполосной, шириной 7 метров. Длина российской стороны составит 424 метра. У мостового перехода будет поставлен автомобильный пункт пропуска. Согласно первоначальным расчетам, строительство завершится чрез полтора года.

Проект, по словам российского премьера, станет знаковым этапом в отношениях Москвы и Пхеньяна и послужит символом стремления двух стран к укреплению сотрудничества. «Мы создаем надежную основу для более тесной кооперации двух стран, дорогу для открытого и плодотворного диалога, для сближения наших народов, роста числа поездок и встреч, обмена новыми впечатлениями, знакомства с историей и традициями России и Северной Кореи», — отметил Мишустин.

Соглашение о возведении моста между Россией и Северной Кореей было подписано в июне 2024 года по итогам визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Проект находился на стадии обсуждения около 10 лет, но встретил недовольство Китая, который активно продвигает судоходство по реке Туманной.