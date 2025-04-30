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17:11, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

«АвтоВАЗ» предупредил об утечке данных

«АвтоВАЗ» предупредил о мошеннических схемах с персональными личными данными
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» предупредил об утечке персональных данных владельцев автомобилей Lada. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение автоконцерна.

Как отмечает издание, в компании рассказали, что информация о владельцах была обнаружена в апреле на одном из закрытых ресурсов, где распространяются украденные базы данных. В опубликованном файле содержались такие личные сведения, как мобильные телефоны, VIN-номера, модели автомобилей, а также данные об использовании номеров в различных мессенджерах.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что их собственные системы учета и хранения информации защищены, а утечка произошла из неизвестных альтернативных источников. Представители автоконцерна отметили, что не могут спрогнозировать возможные схемы мошенничества, которые могут возникнуть на основе утекших данных.

В связи с этим в «АвтоВАЗе» посоветовали всем владельцам автомобилей Lada быть внимательными к подозрительным сообщениям от неизвестных лиц, а при получении сомнительных обращений, связанных с автомобилями Lada, обращаться на горячую линию марки или к официальным дилерам.

Ранее россиянам рассказали об уязвимости банковских приложений. По словам экспертов компании AppSex Solutions, две трети приложений российских банковских организаций могут привести к утечкам данных.

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