Госсекретарь Рубио: Белоруссия освободила из-под стражи гражданина США

Власти Белоруссии освободили американского гражданина, который находился под стражей. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

В публикации глава внешнеполитического ведомства не раскрыл личность освобожденного американца. Телеканал CNN со ссылкой на источник отмечает, что это белорусский оппозиционный политик Юрий Зенкович.

В сентябре осужденный в 2022 году на 11 лет за попытку захвата власти в Белоруссии Юрий Зенкович извинился перед Александром Лукашенко и попросил его о помиловании.