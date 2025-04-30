Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:54, 30 апреля 2025Бывший СССР

Белоруссия освободила из-под стражи гражданина США

Госсекретарь Рубио: Белоруссия освободила из-под стражи гражданина США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Власти Белоруссии освободили американского гражданина, который находился под стражей. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

В публикации глава внешнеполитического ведомства не раскрыл личность освобожденного американца. Телеканал CNN со ссылкой на источник отмечает, что это белорусский оппозиционный политик Юрий Зенкович.

В сентябре осужденный в 2022 году на 11 лет за попытку захвата власти в Белоруссии Юрий Зенкович извинился перед Александром Лукашенко и попросил его о помиловании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Во Франции обвинили Зеленского в разжигании конфликта на Украине

    В Раде раскритиковали Зеленского за игнорирование бусификации

    В США заявили о срыве Киевом планов по ресурсной сделке

    Суд арестовал главаря ОПГ по делу о краже денег у участников СВО

    Белоруссия освободила из-под стражи гражданина США

    Названа новая угроза для Вьетнама со стороны США

    Журналист Карлсон назвал Зеленского настоящим врагом США

    ВС России тремя выстрелами ликвидировали бойцов ВСУ в ДНР

    Устюгов рассказал о взаимоотношениях с Большуновым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости