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05:52, 30 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек Зеленскому скорый конец

Дубинский: Подписание мирного плана США станет концом Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Подписание американской версии мирного плана приведет к концу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, отход территорий к России неизбежно поставит вопрос о том, для чего Зеленский саботировал минские соглашения, «выпендривался» перед президентом РФ Владимиром Путиным и просил у НАТО ядерную бомбу.

«Любая фиксация потери территорий де-факто неизбежно ставит вопрос — а [зачем] все это было? Зеленский прекрасно это понимает, и потому упирается и будет упираться до конца. Просто конец уже близок», — написал депутат.

Ранее Дубинский отреагировал на отношение президента США Дональда Трампа к Зеленскому. «Происходит уничтожение его имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки – Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — отметил он.

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