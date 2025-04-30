Депутат Рады предрек Зеленскому скорый конец

Дубинский: Подписание мирного плана США станет концом Зеленского

Подписание американской версии мирного плана приведет к концу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, отход территорий к России неизбежно поставит вопрос о том, для чего Зеленский саботировал минские соглашения, «выпендривался» перед президентом РФ Владимиром Путиным и просил у НАТО ядерную бомбу.

«Любая фиксация потери территорий де-факто неизбежно ставит вопрос — а [зачем] все это было? Зеленский прекрасно это понимает, и потому упирается и будет упираться до конца. Просто конец уже близок», — написал депутат.

Ранее Дубинский отреагировал на отношение президента США Дональда Трампа к Зеленскому. «Происходит уничтожение его имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки – Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — отметил он.