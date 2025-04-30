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17:33, 30 апреля 2025Забота о себе

Дерматолог рассказала о малоизвестном проявлении рака кожи

Дерматолог Браун: Рак кожи часто принимают за укус насекомого или занозу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Дерматолог Александра Браун рассказала, что люди часто ошибочно принимают плоскоклеточный рак кожи за укусы насекомых. Малоизвестное проявление рака кожи она назвала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет Daily Mail.

Браун отметила, что карцинома поражает кожу намного чаще, чем меланома. Особенно уязвимы для этого типа рака участки кожи, часто подвергающиеся воздействию ультрафиолета — голова, плечи, шея, уши и руки. «Пациенты приходят к врачу, думая, что у них укус насекомого или заноза, которые стали болезненными. Но, если повреждения кожи не проходят в течение двух недель, есть вероятность, что это рак», — предупредила дерматолог.

Она добавила, что карцинома может иметь разнообразный внешний вид, но в большинстве случаев она выглядит как чешуйчатое или коркообразное образование, под которой находится ранка. Часто такое поражение кожи болезненное или чувствительное, добавила специалист.

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Для профилактики этого типа рака кожи Браун рекомендовала постоянно пользоваться солнцезащитным кремом и избегать нахождения на солнце в период между 11 и 15 часами.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница Великобритании случайно узнала о раке кожи благодаря ChatGPT. Женщина попросила искусственный интеллект погадать по руке, однако ИИ сообщил, что родинка на ладони может быть злокачественной.

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