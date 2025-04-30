Дерматолог рассказала о малоизвестном проявлении рака кожи

Дерматолог Браун: Рак кожи часто принимают за укус насекомого или занозу

Дерматолог Александра Браун рассказала, что люди часто ошибочно принимают плоскоклеточный рак кожи за укусы насекомых. Малоизвестное проявление рака кожи она назвала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет Daily Mail.

Браун отметила, что карцинома поражает кожу намного чаще, чем меланома. Особенно уязвимы для этого типа рака участки кожи, часто подвергающиеся воздействию ультрафиолета — голова, плечи, шея, уши и руки. «Пациенты приходят к врачу, думая, что у них укус насекомого или заноза, которые стали болезненными. Но, если повреждения кожи не проходят в течение двух недель, есть вероятность, что это рак», — предупредила дерматолог.

Она добавила, что карцинома может иметь разнообразный внешний вид, но в большинстве случаев она выглядит как чешуйчатое или коркообразное образование, под которой находится ранка. Часто такое поражение кожи болезненное или чувствительное, добавила специалист.

Для профилактики этого типа рака кожи Браун рекомендовала постоянно пользоваться солнцезащитным кремом и избегать нахождения на солнце в период между 11 и 15 часами.

Ранее сообщалось, что 34-летняя жительница Великобритании случайно узнала о раке кожи благодаря ChatGPT. Женщина попросила искусственный интеллект погадать по руке, однако ИИ сообщил, что родинка на ладони может быть злокачественной.