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13:03, 30 апреля 2025Путешествия

Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

PYOK: Стюардесса пролила кипяток на девочку-подростка на рейсе British Airways
Алина Черненко

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы, пролившей на нее кипяток. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании British Airways из Лондона в Майами в октябре 2023 года, однако пострадавшая решила подать иск против британского перевозчика только сейчас. Она утверждает, что спустя почти два года у нее на теле остался «уродующий шрам».

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По данным источника, 14-летняя пассажирка, имя и национальность которой не раскрываются, летела с бабушкой домой в Пуэрто-Рико. Во время полета бортпроводница случайно опрокинула с подноса чашку с горячим кофе прямо на колени девочки. Из-за этого та начала кричать и плакать от боли.

В иске утверждается, что сотрудница авиакомпании не оказала юной пассажирке первую помощь, из-за чего она чувствовала себя «полностью брошенной и игнорируемой» экипажем. После осмотра ран пострадавшей врач, оказавшийся на борту самолета, сказал, что она, вероятно, получила ожоги второй степени. В аптечке в салоне нашелся лишь лосьон, который не был эффективен для лечения таких серьезных травм.

Когда бабушка показала фотографию ран внучки бортпроводнице, та ахнула от ужаса, но не предприняла никаких значимых действий. Вместо этого она принесла девочке несколько шоколадных конфет. Более того, по прибытии в Майами авиакомпания не вызвала к самолету медиков, чтобы оценить состояние пассажирки.

Ранее похожая ситуация произошла с пассажиром российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Во время полета он получил ожоги из-за бортпроводника, пролившего на него кипяток.

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