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14:04, 30 апреля 2025Силовые структуры

Экс-подчиненный арестованного бывшего российского министра попал под суд

Бывший свердловский замминистра ЖКХ Кислицын попал под суд за взятку в ₽1,9 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывший свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын попал под суд за взятку в размере 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, следствие полагает, что он получил взятку от компании Barled в период с декабря 2022 года по апрель 2024 года. Эти деньги являлись частью взятки от общей суммы в размере четырех миллионов рублей. Эти деньги были переданы ему и его знакомому за заключение контрактов на поставку электрического оборудования.

По информации прокуратуры, в период с 2021 по 2023 год фигурант обратился к главам четырех муниципальных образований и их замам за тем, чтобы они подписали контракты с компанией Barled.

Ранее сообщалось, что экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова отправили в СИЗО по делу о взятке.

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