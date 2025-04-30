Экс-подчиненный арестованного бывшего российского министра попал под суд

Бывший свердловский замминистра ЖКХ Кислицын попал под суд за взятку в ₽1,9 млн

Бывший свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын попал под суд за взятку в размере 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, следствие полагает, что он получил взятку от компании Barled в период с декабря 2022 года по апрель 2024 года. Эти деньги являлись частью взятки от общей суммы в размере четырех миллионов рублей. Эти деньги были переданы ему и его знакомому за заключение контрактов на поставку электрического оборудования.

По информации прокуратуры, в период с 2021 по 2023 год фигурант обратился к главам четырех муниципальных образований и их замам за тем, чтобы они подписали контракты с компанией Barled.

Ранее сообщалось, что экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова отправили в СИЗО по делу о взятке.