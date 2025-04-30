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12:35, 30 апреля 2025Бывший СССР

Еще одна страна НАТО согласилась отправить войска на Украину

Премьер Михал: Эстония готова направить роту солдат на Украину
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Victoria Jones / Pool / Reuters

Эстония готова отправить роту солдат на Украину в составе «коалиции желающих». Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал, передает ERR.

«Безопасность Украины — это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, принадлежащая европейской семье, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем подкреплять хорошие мысли делами», — заявил он.

Политик отметил, что перед отправкой солдат правительство запросит соответствующий мандат у Рийгикогу (парламента Эстонии). Он также добавил, что Таллин все еще считает лучшей гарантией безопасности Украины предоставление ей членства в НАТО.

Как отметили журналисты, в состав роты входят от 50 до 250 военнослужащих. При этом обычно размер подразделения составляет около 150 бойцов.

Ранее газета The Times сообщила, что входящие в «коалицию желающих» европейские страны смягчились в намерении отправить миротворцев на Украину. По данным источников издания, возглавляющие инициативу Великобритания и Франция опасаются, что Россия может не согласиться с решением о размещении западных миротворцев в республике.

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