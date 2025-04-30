Еврокомиссия пригрозила Сербии за присутствие на параде Победы

Представитель ЕК Мерсье: Участие Вучича в параде Победы будет иметь последствия

Участие президента Сербии Александра Вучича в параде Победы в Москве 9 Мая будет иметь последствия для Белграда в отношении переговоров по вступлению в Евросоюз (ЕС). С таким заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье, его цитирует РИА Новости.

«Участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия (…) Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам», — сказал чиновник.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калла заявила, что визиты в Россию 9 мая лидеров стран — кандидатов в блок нежелательны.