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16:13, 30 апреля 2025Мир

Еврокомиссия пригрозила Сербии за присутствие на параде Победы

Представитель ЕК Мерсье: Участие Вучича в параде Победы будет иметь последствия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Участие президента Сербии Александра Вучича в параде Победы в Москве 9 Мая будет иметь последствия для Белграда в отношении переговоров по вступлению в Евросоюз (ЕС). С таким заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье, его цитирует РИА Новости.

«Участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия (…) Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам», — сказал чиновник.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калла заявила, что визиты в Россию 9 мая лидеров стран — кандидатов в блок нежелательны.

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