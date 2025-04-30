Фургал подал в суд на «Соловьев Live»

Фургал подал иск против телеканала «Соловьев Live» о защите чести и достоинства

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подал в суд на телеканал «Соловьев Live». Об этом рассказало издание «Царьград».

Как отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Фургал подал иск против журналиста Иннокентия Шеремета. В документе сказано, что он несколько раз заявлял о причастности политика к незаконной деятельности преступного сообщества «Общак» и особо тяжким преступлениям в 90-е годы.

Фургал заявил, что данные высказывания являются ложными и оскорбительными, при этом никаких доказательств Шеремет в эфире своей передачи не представил. В связи с этим бывший губернатор региона намерен защищать честь и достоинство через суд.

Ранее Сергею Фургалу суд отказал в рассмотрении жалобы по поводу тюремного заключения. Приговор оставили без изменений.

Фургала задержали в 2020 году. Суд признал его виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов. В 2023 году государственного деятеля приговорили к 22 годам лишения свободы.