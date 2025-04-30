Украинские агенты готовили теракт против российского военнослужащего и подорвались на своей же бомбе. Мощный взрыв попал на видео

Опубликовано видео взрыва бомбы у агентов Украины, готовящих теракт в ХМАО

Агенты украинских спецслужб готовили теракт против российского военнослужащего, но допустили детонацию самодельной бомбы и сами подорвались на ней. Инцидент произошел в многоэтажном доме в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) еще 12 апреля.

В ФСБ уточнили, что их целью был боец добровольческого батальона Минобороны, участвующий в специальной военной операции. Его личность не раскрывается.

В результате случайной детонации СВУ пострадали пять человек, взрыв попал на видео

Всего из-за действий злоумышленников пострадали пятеро человек, в том числе оба украинских агента. Разрушены оказались две квартиры.

Момент взрыва попал на видео. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом, запечатлено, как взрывной волной в нескольких квартирах выбивает окна, в близстоящих автомобилях включаются сигнализации. Далее запечатлены последствия ЧП — тушение пожара в здании и разрушенные квартиры.

На кадрах допроса украинские агенты признали вину и раскаялись в содеянном.

Задержаны трое

Российские спецслужбы арестовали троих подозреваемых: уроженца Украины 1980 года рождения, вступившего в российское гражданство, гражданина Белоруссии 1976 года рождения и гражданина Молдавии 1977 года рождения.

Последний, как указали силовики, на личном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter доставил в Ханты-Мансийск транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), замаскированные под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу. Ему в Ивано-Франковске их передал агент украинских спецслужб — гражданин Украины Валентин Павлюк 1986 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Покушение на убийство» и «Умышленное повреждение имущества» УК РФ. Все фигуранты дела заключены под стражу.

Украина все чаще начала использовать граждан Молдовы для вербовки своих агентов

Как отмечают в ФСБ, украинские спецслужбы используют Молдову и ее граждан для подготовки своих агентов.

Сообщается, что при попустительстве режима президента страны Майи Санду территорию страны и ее граждан все чаще начали использовать для вербовки агентов Службы безопасности Украины, снабжения их средствами террора для последующей заброски в Россию и организации на ее территории террористических актов.