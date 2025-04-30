Готовивших теракт против российского военного агентов Украины арестовали

В Ханты-Мансийске арестовали агентов Украины, готовивших теракт против военного

В Ханты-Мансийске суд взял под стражу граждан России, Белоруссии и Молдавии по делу о подготовке к теракту в отношении военного добровольческого батальона Минобороны РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, двое украинских агентов — уроженец Украины и гражданин Белоруссии — проводили подготовку к террористическому акту с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). 12 апреля во время сборки устройства произошла его непроизвольная детонация, в результате чего были разрушены две квартиры жилого дома. Взрыв попал на видео. Пострадали пять человек, в том числе и украинские агенты — всех госпитализировали.

Третьим фигурантом уголовного дела стал гражданин Республики Молдова. По данным силовиков, он на личном микроавтобусе доставил компоненты СВУ транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь.

Ранее ФСБ сообщила о вербовке граждан Молдовы для подготовки терактов в России.