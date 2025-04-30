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10:09, 30 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске

ФСБ: Компоненты бомбы для теракта против военного в ХМАО привез в РФ молдаванин
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали гражданина Молдовы, который привез в Россию компоненты бомбы для теракта в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По версии следствия, он доставил компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) на личном микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь.

12 апреля во время сборки СВУ произошла его непроизвольная детонация. В результате случившегося пострадали пять человек, а две квартиры жилого дома оказались разрушены.

Среди пострадавших оказались два агента Службы безопасности Украины – их уже задержали. Они готовили теракт против военного в Ханты-Мансийске с использованием СВУ.

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