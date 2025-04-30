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09:51, 30 апреля 2025Силовые структуры

Трех агентов спецслужб Украины задержали в российском регионе

В Ханты-Мансийске задержали трех украинских агентов, готовящих теракт
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийске задержали трех украинских агентов, готовящих теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, украинец и белорус, являющиеся агентами спецслужб Украины, проводили подготовку к террористическому акту с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). Их целью был один из военных добровольческого батальона Министерства обороны России, который принимает участие в СВО.

12 апреля во время сборки СВУ произошла его непроизвольная детонация, в результате чего были разрушены две квартиры жилого дома. Взрыв попал на видео. Пострадали пять человек, в том числе и украинские агенты — всех госпитализировали.

Третьим задержанным стал гражданин Республики Молдова. По данным силовиков, он на личном микроавтобусе доставил компоненты СВУ транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь.

Ранее ФСБ сообщила о вербовке граждан Молдовы для подготовки терактов в России.

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