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09:58, 30 апреля 2025Силовые структуры

Взрыв бомбы у готовивших теракт в Ханты-Мансийске украинских агентов попал на видео

СК показал видео взрыва бомбы у готовивших теракт в ХМАО агентов Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

У готовивших теракт в Ханты-Мансийске агентов украинской спецслужбы сдетонировало взрывное устройство. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны взрыв бомбы, его последствия и задержание подозреваемых.

Они готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России, участвующего в специальной военной операции (СВО). При сборке бомбы 12 апреля произошла непроизвольная детонация, в результате повреждены две квартиры в жилом доме. Различные травмы получили пять человек, из них двое террористов.

Арестованы трое человек — уроженец Украины, граждане Белоруссии и Молдавии. Последний является перевозчиком компонентов бомбы, которые были спрятаны в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече. Он их получил в Ивано-Франковске от агента украинской спецслужбы Валентина Павлюка и привез на личном микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Беларусь в Югру.

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