ФСБ опубликовала фото организатора теракта против военного в ХМАО

ФСБ опубликовала фотографию агента Службы безопасности Украины (СБУ), организовавшего теракт против одного из военных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Кадр публикует ТАСС.
«Агент украинских спецслужб, гражданин Украины Павлюк», — написано под снимком. По данным ведомства, именно Павлюк передал компоненты самодельного взрывного устройства, спрятанные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече.
Ранее в Ханты-Мансийске сотрудники силовых структур задержали трех агентов СБУ после непроизвольной детонации бомбы. Против них возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту»), 30, 105 («Покушение на убийство») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.
Фигуранты заключены под стражу.