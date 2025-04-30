ФСБ опубликовала фото организатора теракта против военного в ХМАО

ФСБ опубликовала фото агента СБУ Павлюка, организовавшего теракт в ХМАО

ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске

Начало событий в новости ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске

ФСБ опубликовала фотографию агента Службы безопасности Украины (СБУ), организовавшего теракт против одного из военных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Кадр публикует ТАСС.

«Агент украинских спецслужб, гражданин Украины Павлюк», — написано под снимком. По данным ведомства, именно Павлюк передал компоненты самодельного взрывного устройства, спрятанные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече.

Ранее в Ханты-Мансийске сотрудники силовых структур задержали трех агентов СБУ после непроизвольной детонации бомбы. Против них возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту»), 30, 105 («Покушение на убийство») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Фигуранты заключены под стражу.

