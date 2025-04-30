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10:28, 30 апреля 2025Силовые структуры

Дело возбудили по факту взрыва СВУ в жилом доме в российском регионе

В Ханты-Мансийске СК возбудил дело по факту взрыва СВУ в жилом доме
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

В Ханты-Мансийске возбудили дело по факту взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в многоквартирном жилом доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статьям о приготовлении к теракту, покушении и умышленном уничтожении или повреждении имущества. В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе украинские агенты, собиравшие СВУ.

В СК сообщили, что следователи, криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области, УМВД России по ХМАО-Югре продолжают проведение мероприятий по установлению обстоятельств преступлений и изобличению всех лиц к ним причастных. В ходе следственных действий обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, назначены все необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что взрыв в жилом доме произошел в результате детонации устройства. ЧП попало на видео.

Трое фигурантов уголовного дела — граждане России, Белоруссии и Молдавии — были задержаны. Они рассказали силовикам, как были завербованы украинской спецслужбой. Суд взял мужчин под стражу.

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