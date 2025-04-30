Готовившие теракт против бойца СВО рассказали на видео о вербовке спецслужбой Украины

ФСБ показала видео с готовившими теракт против бойца СВО в Ханты-Мансийске

ФСБ показала оперативное видео с тремя агентами украинской спецслужбы, которые готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России, участвующего в специальной военной операции (СВО). В Ханты-Мансийске при сборке самодельного взрывного устройства произошла случайная детонация бомбы, двое террористов пострадали. Запись публикует ТАСС.

На кадрах украинские агенты рассказывают о вербовке. Один из них говорит, что в начале 2025 года получил задание совершить теракт против высокопоставленного военного, для чего приехал в Россию из Ивано-Франковска. У него двойное гражданство. Его сообщник — гражданин Белоруссии признается, что должен был привезти компоненты СВУ, изготовить бомбу и собрать информацию о цели теракта. Третий фигурант — гражданин Молдавии, занимается частными перевозками. По его словам, в марте на него вышел агент украинской спецслужбы Валентин Павлюк и поручил перевезти посылку с компонентами бомбы в Россию.

При сборке СВУ произошла случайная детонация 12 апреля в Ханты-Мансийске, в результате были повреждены две квартиры в жилом доме. Различные травмы получили пять человек, из них двое террористов.