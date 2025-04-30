Гражданин Белоруссии рассказал ФСБ о своей роли в подготовке теракта против бойца СВО

ФСБ: Гражданин Белоруссии признался в сборе данных о бойце СВО для его подрыва

Готовившие теракт против бойца СВО рассказали на видео о вербовке спецслужбой Украины

Начало событий в новости Готовившие теракт против бойца СВО рассказали на видео о вербовке спецслужбой Украины

Гражданин Белоруссии, арестованный за подготовку теракта в Ханты-Мансийсе против участника специальной военной операции (СВО), должен был изготовить бомбу и собрать сведения о цели. О своей роли мужчина рассказал ФСБ на допросе, передает РИА Новости.

По его словам, ему было поручено получить от сообщника компоненты и собрать самодельное взрывное устройство на съемной квартире. Также гражданин Белоруссии занимался сбором информации о высокопоставленном сотруднике силовых структур России.

При сборке СВУ 12 апреля в Ханты-Мансийске произошла случайная детонация, в результате были повреждены две квартиры в жилом доме. Травмы получили пять человек, из них двое террористов.