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11:07, 30 апреля 2025Силовые структуры

Гражданин Белоруссии рассказал ФСБ о своей роли в подготовке теракта против бойца СВО

ФСБ: Гражданин Белоруссии признался в сборе данных о бойце СВО для его подрыва
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Готовившие теракт против бойца СВО рассказали на видео о вербовке спецслужбой Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Гражданин Белоруссии, арестованный за подготовку теракта в Ханты-Мансийсе против участника специальной военной операции (СВО), должен был изготовить бомбу и собрать сведения о цели. О своей роли мужчина рассказал ФСБ на допросе, передает РИА Новости.

По его словам, ему было поручено получить от сообщника компоненты и собрать самодельное взрывное устройство на съемной квартире. Также гражданин Белоруссии занимался сбором информации о высокопоставленном сотруднике силовых структур России.

При сборке СВУ 12 апреля в Ханты-Мансийске произошла случайная детонация, в результате были повреждены две квартиры в жилом доме. Травмы получили пять человек, из них двое террористов.

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