Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:36, 30 апреля 2025Россия

Хинштейн назвал число пострадавших за время оккупации ВСУ Курской области

Хинштенйн: За время оккупации ВСУ Курской области пострадали сотни жителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

За время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области пострадали сотни жителей. Их число назвал врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, бойцы ВСУ нанесли ущерб здоровью 791 россиянину, из них 288 человек спасти не удалось, а 430 были доставлены в больницы.

«И эти страшные цифры — увы, не исчерпывающие», — обозначил Хинштейн. Он уточнил, что далеко не всех, кто не пережил оккупацию, удалось найти и вывезти с территории.

Об освобождении Курской области от ВСУ было официально объявлено в субботу, 26 апреля. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину детали операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    В парламенте Словакии назвали цель визита Фицо в Москву 9 Мая

    На Украине рассказали о лишении медиков брони от мобилизации

    Хинштейн назвал число пострадавших за время оккупации ВСУ Курской области

    В зоне СВО испытают бесшумный мотоэвакуатор для раненых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости