Хинштенйн: За время оккупации ВСУ Курской области пострадали сотни жителей

За время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области пострадали сотни жителей. Их число назвал врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, бойцы ВСУ нанесли ущерб здоровью 791 россиянину, из них 288 человек спасти не удалось, а 430 были доставлены в больницы.

«И эти страшные цифры — увы, не исчерпывающие», — обозначил Хинштейн. Он уточнил, что далеко не всех, кто не пережил оккупацию, удалось найти и вывезти с территории.

Об освобождении Курской области от ВСУ было официально объявлено в субботу, 26 апреля. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину детали операции.