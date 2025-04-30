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04:01, 30 апреля 2025Ценности

Хлои Кардашьян похвасталась кубиками пресса в крошечном бикини

Телезвезда Хлои Кардашьян похвасталась кубиками пресса в крошечном бикини
Мария Винар

Фото: @khloekardashian

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян похвасталась кубиками пресса в откровенном купальнике. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница поделилась снимками, на которых она запечатлена со своей дочерью Тру. Так, 40-летняя Кардашьян предстала перед камерой в голубом бикини, оформленном изображениями красных вишен. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие включает в себя крошечный бюстгальтер и плавки с высокой посадкой.

Поклонники оценили подтянутую форму знаменитости в комментариях под постом. «Боже мой, ты выглядишь невероятно!», «Создаешь впечатление сильной женщины», «Шикарное тело», «Потрясающая», «Так держать, красотка!» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что фанаты обругали Хлои Кардашьян за применение фотошопа на снимках к подкасту.

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