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19:27, 25 апреля 2025Ценности

Сестру Ким Кардашьян обругали в сети за фотошоп на новых снимках

Мария Винар
Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян. Фото: @khloekardashian

Фанаты обругали американскую телезвезду Хлои Кардашьян за фотошоп на снимках к своему подкасту. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Пользователь сети с никнеймом @ThrowRAAudrey опубликовал два фото 40-летней сестры Ким Кардашьян. Так, на одном кадре она предстала в розовом топе и с нюдовым макияжем, лежа на диване. Юзер подчеркнул, что этот снимок не обработан фильтрами и инструментами фотошопа. При этом на другом фото Кардашьян запечатлена на том же диване, но уже в черном топе и с более выразительными чертами лица. «Когда я смотрел шоу, они показывали Хлои, позирующую для фотосессии своего подкаста. Я подумал, что она выглядит великолепно! Но потом они показали отредактированную обложку, которую они выбрали, и я чуть не поперхнулся. Как кто-то может это одобрить? Она даже не похожа на саму себя», — возмутился автор поста.

Другие поклонники, в свою очередь, также решили прокомментировать неудачный фотошоп на снимках. «Этот нос не тот, что она показывает в социальных сетях», «Хлои красивая женщина, но, черт возьми, они действительно продвигают нереалистичные стандарты красоты», «Ужасный фотошоп. Посмотрите на свет, который падает на ее шею», «На отредактированном фото она похожа на Ким», «Это на самом деле безумие. Два совершенно разных человека», — высказывались они.

В январе Хлои Кардашьян кардинально сменила имидж и удивила фанатов.

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