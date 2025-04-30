В РПЦ рассказали об одержимых демонами талантливых детях

Схиигумен РПЦ Гавриил: Талантливые дети могут быть одержимы демонами

Талантливые дети могут быть одержимы демонами. Об этом рассказал схиигумен Русской православной церкви (РПЦ) Гавриил, его слова опубликованы в Telegram.

По словам схиигумена Гавриила, ему доводилось сталкиваться с подобными детьми, которых в массовой культуре называют детьми индиго. По его словам, одним из встреченных им одержимых детей была девочка-поэт, показавшая ему тетрадку стихов, которые показались схиигумену слишком хорошими.

«С точки зрения лексики, с точки зрения эмоциональной, с точки зрения образности, переживаний, которые там описаны, ничего подобного этот ребенок не мог ни прочувствовать, ни переживать, ни написать таким слогом и такими словами, как это было написано», — рассказал схиигумен об талантливой девочке и сделал вывод, что она «одержима».

В РПЦ официально не сообщали, разделяют ли точку зрения Гавриила об излишне талантливых детях.

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